F1, Carlos Sainz: “Non credo ai problemi della Mercedes, nei test in Bahrain tutti si sono nascosti” (Di sabato 20 marzo 2021) Il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale 2021 di F1 sta per scadere. I test in Bahrain non hanno dato grandi indicazioni anche perché la sensazione è che le squadre abbiano preferito giocare a carte coperte, concentrandosi essenzialmente sul proprio programma di prova, senza basarsi più di tanto su quanto fatto dai competitors. Tuttavia, se si guarda al cronometro, la Red Bull ha fatto vedere cose importanti ed è sembrata la monoposto più equilibrata, mentre per Mercedes alcune problematiche sul posteriore ci sono state. Tanti, per questi motivi, hanno previsto una RB16B davanti alla W12 nel primo round iridato. Da questo punto di vista il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha meno certezze: “La Red Bull sembra promettere bene, la McLaren sicuramente che lotterà ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale 2021 di F1 sta per scadere. Iinnon hanno dato grandi indicazioni anche perché la sensazione è che le squadre abbiano preferito giocare a carte coperte, concentrandosi essenzialmente sul proprio programma di prova, senza basarsi più di tanto su quanto fatto dai competitors. Tuttavia, se si guarda al cronometro, la Red Bull ha fatto vedere cose importanti ed è sembrata la monoposto più equilibrata, mentre peralcune problematiche sul posteriore cistate. Tanti, per questi motivi, hanno previsto una RB16B davanti alla W12 nel primo round iridato. Da questo punto di vista il pilotaFerrariha meno certezze: “La Red Bull sembra promettere bene, la McLaren sicuramente che lotterà ...

Advertising

chevychevelle48 : RT @SkySportF1: ???? A Monza Carlos Sainz inizia il suo inseguimento verso il primo posto mentre per la Ferrari un problema mette fine al GP… - SkySportF1 : ???? A Monza Carlos Sainz inizia il suo inseguimento verso il primo posto mentre per la Ferrari un problema mette fin… - OA_Sport : #F1 Carlos Sainz non si fida dei problemi della Mercedes. A detta dello spagnolo, tutti si sono nascosti nei test - accioricciardo : 'No one calls Carlos Sainz a thief' I 10 minuti meglio spesi della mia vita!!! - Moraaaa23 : RT @allofmehs: @Chaaarlee1 Episodio 8 di DTS: amicizia raffreddata Carlos Sainz nelle challenge della Ferrari: CHARLES MA LO SAI CHE LANDO… -