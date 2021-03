Eritrea, riconoscimento a suor Giovanna Comencini (Di sabato 20 marzo 2021) L’Ambasciatore italiano in Eritrea Marco Mancini lo scorso 16 marzo ha consegnato una targa alla missionaria Comboniana, Giovanna Comencini, nota come suor Giannantonia, classe 1920, veronese, giunta in Eritrea nel 1948 e attualmente ospitata nella casa delle consorelle all’Asmara, dove si è tenuta la piccola cerimonia. L’iniziativa, nata su impulso della Vice Ministra degli Esteri Marina Sereni, vuole rappresentare un riconoscimento alla grande opera pluridecennale svolta dalla religiosa nel Paese africano, come scritto sulla targa: “A suor Giovanna, che con esemplare impegno, per oltre settant’anni, ha contribuito a rafforzare i legami di amicizia tra i popoli italiano ed eritreo, facendosi apprezzare e amare come insegnante ed educatrice religiosa ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 marzo 2021) L’Ambasciatore italiano inMarco Mancini lo scorso 16 marzo ha consegnato una targa alla missionaria Comboniana,, nota comeGiannantonia, classe 1920, veronese, giunta innel 1948 e attualmente ospitata nella casa delle consorelle all’Asmara, dove si è tenuta la piccola cerimonia. L’iniziativa, nata su impulso della Vice Ministra degli Esteri Marina Sereni, vuole rappresentare unalla grande opera pluridecennale svolta dalla religiosa nel Paese africano, come scritto sulla targa: “A, che con esemplare impegno, per oltre settant’anni, ha contribuito a rafforzare i legami di amicizia tra i popoli italiano ed eritreo, facendosi apprezzare e amare come insegnante ed educatrice religiosa ...

