“Era un collaboratore riservato di Falcone e fu testimone dell’abbraccio tra Stato e mafia | ecco perché è stato ucciso Nino Agostino”

(Di sabato 20 marzo 2021) C’erano i buoni che in realtà erano cattivi. E poi c’erano i cattivi che erano pure peggio. In mezzo c’era lui: un comune poliziotto che lavorava al servizio Volanti del commissariato San Lorenzo di Palermo. Apparentementesi occupava di posti di blocco e contravvenzioni. In realtà dava la caccia al latitanti. Quelli di Cosa nostra, che all’epoca si chiamavano Totò Riina e Bernardo Provenzano e comandavano un esercito completamente mimetizzato nella vita di ogni giorno. Al bar, per strada, in banca: nel 1989 a Palermo lanon era un’anomalia, era routine. “Quest’omicidio èfatto contro di me“, dirà davanti alla bara di quell’agente di polizia, il magistrato Giovanni: avevanoun investigatore che lavorava con lui, seppur in via ...