Covid | 401 morti In aumento i ricoveri in terapia intensiva

(Di sabato 20 marzo 2021) ROMA – Con 23.832 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia a fronte di 354.480 tamponi effettuati, il tasso di positività scende rispetto a ieri al 6,7%. Ieri c’erano stati 25.735 nuovi casi con 364.822 tamponi (7% tasso di positività). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. Nelle ultime ventiquattro ore le terapie intensive occupate per coronavirus passano in Italia da 3.364 a 3.387.

Sono 23.832 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 25.735. Sono invecele vittime in un giorno (ieri erano state 386). 354.480 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. ...Tornano ad aumentare i decessi in Italia nelle ultime 24 ore: oggi se ne registranocontro i 386 di ieri, con il totale delle vittime legate alche raggiunge quota 104.642 vittime. 354.480 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati, 10 mila meno di ieri quando erano ...Il tasso di positività è stabile al 6,7% Sono 23'832 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 25'735. Sono invece ...29 negli altri reparti Torino – Sono 434 i nuovi casi di contagi da Covid-19 registrati oggi, sabato 20 marzo in provincia di Cuneo (ieri erano stati 401); 4 i decessi di persone positive al virus e ...