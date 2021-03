Covid, 401 morti e 24mila contagiati ma in Italia e in Germania rispuntano No Vax e No Mask (Di sabato 20 marzo 2021) Non arrivano buone notizie sul fronte del Covid dall’Italia, e tra le brutte c’è anche il nuovo focolaio di protesta dei No Vax e dei No Mask: anche oggi il bilancio è pesante e peggiore di quello di ieri. Sono 23.832 i contagi da coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore, secondo i numeri e i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Nella tabella sono inseriti altri 401 morti, che portano il totale a 104.642 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 354.480 tamponi, l’indice di positività è al 6,7%. Aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva: oggi sono 3.387 (+23 da ieri). La Lombardia resta la più grave per morti e contagi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021) Non arrivano buone notizie sul fronte deldall’, e tra le brutte c’è anche il nuovo focolaio di protesta dei No Vax e dei No: anche oggi il bilancio è pesante e peggiore di quello di ieri. Sono 23.832 i contagi da coronavirus in, nelle ultime 24 ore, secondo i numeri e i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Nella tabella sono inseriti altri 401, che portano il totale a 104.642 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 354.480 tamponi, l’indice di positività è al 6,7%. Aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva: oggi sono 3.387 (+23 da ieri). La Lombardia resta la più grave pere contagi ...

