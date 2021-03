Coppa del Mondo di Spada, Boscarelli si ferma a un passo dal main draw (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è interrotta ad un passo dal main draw l’esperienza individuale di Francesca Boscarelli nella prima prova post pandemica di Coppa del Mondo di Spada femminile, svoltasi oggi in Russia e precisamente a Kazan. La campionessa e maestra dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno, dopo aver brillantemente superato la fase a gironi portando a casa ben 4 vittorie, ha ottenuto l’approdo al primo turno ad eliminazione diretta vincendo per 15-12 contro la padrona di casa Korneeva. Nella sfida decisiva per l’accesso al tabellone principale in programma domani, la spadista beneventana è stata condannata dalla stoccata del 15-14 messa a segno dalla francese Helene Ngom. Un vero peccato per Francesca ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è interrotta ad undall’esperienza individuale di Francescanella prima prova post pandemica dideldifemminile, svoltasi oggi in Russia e precisamente a Kazan. La campionessa e maestra dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno, dopo aver brillantemente superato la fase a gironi portando a casa ben 4 vittorie, ha ottenuto l’approdo al primo turno ad eliminazione diretta vincendo per 15-12 contro la padrona di casa Korneeva. Nella sfida decisiva per l’accesso al tabellone principale in programma domani, la spadista beneventana è stata condannata dalla stoccata del 15-14 messa a segno dalla francese Helene Ngom. Un vero peccato per Francesca ...

