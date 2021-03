Celtic | troppa rivalità e niente Guardia d’Onore ai Rangers campioni “Loro non l’hanno fatto con noi due anni fa…”

(Di sabato 20 marzo 2021) IlGlasgow, per bocca del suo allenatore ad interim John Kennedy, ha deciso di non omaggiare i rivali di sempre dei, freschi vincitori del campionato scozzese che, dopo ben 9sono riusciti ad interrompere l'egemonia degli avversari.Parlando a Sky Sports, il tecnico ha comunicato l'intenzione dei suoi di non concedere la cosiddettad'Onore alla squadra allenata da Steven Gerrard.d'Onore aicaption id="attachment 1110317" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Ne abbiamo discusso molto. Duefa, quando noi siamo stati, successe la stessa cosa e non ci fu ...

