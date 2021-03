Cagliari | Lykogiannis | «Oggi è una partita importante per noi»

(Di sabato 20 marzo 2021) Charalamposha parlato ai microfoni di Sky Sport nel predel match contro lo Spezia: le sue parole Charalamposha parlato ai microfoni di Sky Sport nel predel match contro lo Spezia. Le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE DELVAI SUNEWS24 «è unaper noi, sappiamo che dobbiamo affrontare un avversario difficile. Sicuramente, vogliamo portare a casa tre punti. Abbiamo lavorato tanto come le altre volte, dobbiamo iniziare bene e rimanere concentrati». Leggi su Calcionews24.com

Commenta per primo A pochi minuti da Spezia -l'esterno rossoblùha parlato così: 'E' una partita importante, sappiamo che affronteremo un avversario difficile - ha detto a Sky - Abbiamo preparato la partita e vogliamo ...Italiano(3 - 5 - 2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan,; Pavoletti, Joao Pedro. All. SempliciAllo stadio Picco, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...Charalampos Lykogiannis ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro lo Spezia: le sue parole ...