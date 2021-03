Break: trailer dell’ultimo film di Rutger Hauer (Di sabato 20 marzo 2021) Che senso ha avere talento se lo tieni per te? Conduit Presents ha rilasciato un trailer ufficiale negli Stati Uniti di un film intitolato The Break, noto anche come Break quando è stato rilasciato per la prima volta nel Regno Unito lo scorso anno. Di cosa parla Break? Un ragazzino del centro città e un giocatore di biliardo dotato di nome Spencer, che spreca i suoi talenti in criminalità, si mette in testa fino a quando un incontro casuale con uno sconosciuto gli offre l’opportunità di cambiare la sua vita. Ma è troppo tardi? Ci riuscirà solo se riuscirà a staccarsi dal suo problema più grande: se stesso. Cast The Break è interpretato da Sam Gittins, Rutger Hauer, Jamie Foreman, David Yip, Adam Deacon e Luke Mably. Questo è un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Che senso ha avere talento se lo tieni per te? Conduit Presents ha rilasciato unufficiale negli Stati Uniti di unintitolato The, noto anche comequando è stato rilasciato per la prima volta nel Regno Unito lo scorso anno. Di cosa parla? Un ragazzino del centro città e un giocatore di biliardo dotato di nome Spencer, che spreca i suoi talenti in criminalità, si mette in testa fino a quando un incontro casuale con uno sconosciuto gli offre l’opportunità di cambiare la sua vita. Ma è troppo tardi? Ci riuscirà solo se riuscirà a staccarsi dal suo problema più grande: se stesso. Cast Theè interpretato da Sam Gittins,, Jamie Foreman, David Yip, Adam Deacon e Luke Mably. Questo è un ...

Advertising

MatiNile : Dovrei studiare, finire Prison Break, iniziare The Falcon and The Winter Soldier per evitare spoiler e nel mentre n… -