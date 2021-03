Whatsapp e Instagram down, le app di messaggistica ko: utenti nel panico (Di venerdì 19 marzo 2021) Whatsapp e Instagram down, le app di messaggistica sono andate improvvisamente in tilt attorno alle 18.30 di questa sera Whatsapp e Instagram down in tutta Italia: è successo attorno alle 18.30 di questa sera e il problema perdura in tutta Italia mandando nel panico milioni di utenti. Sono infatti moltissimi quelli che ormai comunicano attraverso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 marzo 2021), le app disono andate improvvisamente in tilt attorno alle 18.30 di questa serain tutta Italia: è successo attorno alle 18.30 di questa sera e il problema perdura in tutta Italia mandando nelmilioni di. Sono infatti moltissimi quelli che ormai comunicano attraverso L'articolo proviene da Inews.it.

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - Corriere : ?? Whatsapp, Facebook e Instagram sono irraggiungibili per molti utenti - njrvanass : RT @diorswiftie: whatsapp e instagram che non vanno. twitter grazie per non deluderci mai #whatsappdown #instagramdown - NavruzErciyas : @MuhammetSabrl1 Instagram ve whatsapp djdjdjdjjdjd -