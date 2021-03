Traffico Roma del 19-03-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionecomplessivamente scorrevole sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare ma ci sono disagi lungo la tangenziale Dopo un incidente sta provocando code tra l’uscita per la stazione Tiburtina il bivio per laL’Aquila in direzione di San Giovanni problemi per un altro incidente lungo viale di Tor di Quinto incidente avvenuto in prossimità di via delle Fornaci di quinton evitabili le code nelle due direzioni qualche disagio in via Appia Nuova per un incidente avvenuto all’altezza di via Carlo Cipolla prosegue i lavori lungo via di Acqua Bullicante Dove è stato posto il transito a senso unico alternato gran Piazza della Marranella e via Bartolomeo Perestrello inevitabile nelle ore di maggiorla formazione di code nelle due ...