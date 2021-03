Tossisce in faccia all’autista, ragazza rischia 16 anni di carcere VIDEO (Di venerdì 19 marzo 2021) Una giovane Tossisce in faccia all’autista di un veicolo Uber, e non è tutto. La camera car documenta l’odioso episodio. Tossisce in faccia all’autista di un mezzo Uber che le aveva chiesto di indossare una mascherina. Lei però non ha preso affatto bene questo invito, cominciando a prendersi beffe del lavoratore e passando poi ad L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 19 marzo 2021) Una giovaneindi un veicolo Uber, e non è tutto. La camera car documenta l’odioso episodio.indi un mezzo Uber che le aveva chiesto di indossare una mascherina. Lei però non ha preso affatto bene questo invito, cominciando a prendersi beffe del lavoratore e passando poi ad L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Alfredinik : Ragazza senza mascherina tossisce in faccia all'autista di Uber. La gente stronza e stupida... - blusewillis : Ragazza senza mascherina tossisce in faccia all'autista di Uber VIDEO - leggoit : Ragazza senza mascherina tossisce in faccia all'autista di Uber VIDEO - gio_pelli : Odio razziale da una persona di colore ... non pensavo fosse possibile! - globalistIT : -