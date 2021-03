Tanzania | giura Samia Suluhu Hassan | è la prima presidente donna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tanzania giura

Redattore Sociale

Musulmana, originaria di Zanzibar, succede allo scomparso Magufuli. Da oggi è la seconda donna presidente in Africa dopo l'etiope Sahle - Work Zewde, che ricopre però un ruolo perlopiù cerimonialeDodoma, 19 mar 09:25 - Samia Suluhu Hassan ha giurato come nuova presidente delladopo la morte di John Magufuli, deceduto mercoledì scorso all'età di...Musulmana, originaria di Zanzibar, succede allo scomparso Magufuli. Da oggi è la seconda donna presidente in Africa dopo l'etiope Sahle-Work Zewde, che ricopre però un ruolo perlopiù cerimoniale ...Dodoma, 19 mar 09:25 - (Agenzia Nova) - Samia Suluhu Hassan ha giurato come nuova presidente della Tanzania dopo la morte di John Magufuli, deceduto mercoledì scorso all'età di 61 anni in seguito a ...