Speravo de morì prima: tutto sulla serie evento su Francesco Totti (Di venerdì 19 marzo 2021) C'è uno dei più struggenti ed epici addii al pallone della storia del calcio, un attaccamento viscerale alla maglia durato ventisette anni e poi ancora una battaglia appassionata che divide una città e la comunità calcistica. Sono questi gli architravi portanti di Speravo de morì prima, la serie evento che ripercorre tra commedia e realtà l'ultimo anno e mezzo della carriera di Francesco Totti, sei puntate in onda dal 19 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla dramedy con un sorprendente Pietro Castellitto nei panni del leggendario numero 10 giallorosso. Speravo de morì prima, la serie evento su ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 marzo 2021) C'è uno dei più struggenti ed epici addii al pallone della storia del calcio, un attaccamento viscerale alla maglia durato ventisette anni e poi ancora una battaglia appassionata che divide una città e la comunità calcistica. Sono questi gli architravi portanti dide, lache ripercorre tra commedia e realtà l'ultimo anno e mezzo della carriera di, sei puntate in onda dal 19 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Eccoquello che c'è da saperedramedy con un sorprendente Pietro Castellitto nei panni del leggendario numero 10 giallorosso.de, lasu ...

