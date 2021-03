Serena Rossi: “Non mi sposerò con Davide”. Poi confessa: “Sono stata la prima a baciare Montalbano” (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl bacio a Montalbano, i ricordi d’infanzia e il matrimonio con Davide Devenuto: Serena Rossi si confessa a ‘Oggi è un altro giorno‘ su RaiUno dopo il successo di Mina Settembre e Canzone Segreta. Dopo gli esordi a teatro e nella soap Un posto al sole, già nel 2008 la conduttrice e attrice aveva stregato il pubblico seducendo il celebre commissario interpretato da Luca Zingaretti. Serena Rossi, protagonista dell’episodio ‘La vampa d’agosto’, aveva baciato Montalbano. “Sono stata la prima a baciare Montalbano, oltre alla sua fidanzata Livia” ha raccontato l’attrice. “Era la scena del bagno al mare di notte… mi ha fatto venire la bronchite, faceva un freddo cane l’abbiamo girata ad aprile! ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl bacio a Montalbano, i ricordi d’infanzia e il matrimonio conDevenuto:sia ‘Oggi è un altro giorno‘ su RaiUno dopo il successo di Mina Settembre e Canzone Segreta. Dopo gli esordi a teatro e nella soap Un posto al sole, già nel 2008 la conduttrice e attrice aveva stregato il pubblico seducendo il celebre commissario interpretato da Luca Zingaretti., protagonista dell’episodio ‘La vampa d’agosto’, aveva baciato Montalbano. “laMontalbano, oltre alla sua fidanzata Livia” ha raccontato l’attrice. “Era la scena del bagno al mare di notte… mi ha fatto venire la bronchite, faceva un freddo cane l’abbiamo girata ad aprile! ...

Dansai75 : RT @gpgmonti: Serena Rossi bella e brava #OggiEUnAltroGiorno - Dansai75 : RT @ZeusMega: Sono sempre in adorazione per Serena Rossi ?? #OggiEUnAltroGiorno - Dansai75 : RT @luzzi_rita: Serena Rossi bella, brava, semplice??#OggièUnAltroGiorno - TMusicsocial : Torna la 'Canzone Segreta' di Serena Rossi, su Rai1. Super ospiti della serata Mika e Ciro Ferrara. Insieme a loro,… - anteprima24 : ** Serena Rossi: 'Non mi sposerò con #Davide'. Poi confessa: 'Sono stata la prima a baciare #Montalbano' **… -