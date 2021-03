Prove Invalsi | alle superiori svolte al 58%

(Di venerdì 19 marzo 2021) In totale sono state 262.300 lefinora dagli studenti dell’ultimo anno delle scuole. Il campione è stato coperto al 58%. Lo rende noto lo stesso Istituto. Ricordiamo, ci sarà tempo almeno fino al 17 aprile 2021 per completare la copertura del campione. Scuole chiuse per covid ma gli studenti svolgono le L'articolo .

tweet Quasi sette milioni di alunni sono costretti a svolgere la didattica a distanza, ma una parte di loro continua a recarsi a scuola per svolgere le2021 . La polemica è di qualche giorno fa: "decine di famiglie sono state costrette a mandare i figli in presenza a scuola nonostante il divieto imposto dall'ordinanza regionale in ...Sono state finora 226.400 lesostenute dai ragazzi dell'ultimo anno delle superiori che quest'anno sosteranno gli esami di maturità. Lo rende noto lo stesso Istituto sottolineando come "le scuole si sono impegnate ...Roma, 19 marzo - Pur di procedere nella somministrazione delle prove INVALSI in presenza nelle zone rosse, stanno avanzando delle interpretazioni fantasiose e pericolose che assimilano i test all’atti ...Il sindacato Flc Cgil ha richiesto al Ministero di fare chiarezza con l`INVALSI "sui reciproci ruoli e responsabilità, ma soprattutto di intervenire per spiegare se si tratta di attività indifferibili ...