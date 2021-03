Precipita dal quarto piano, il piccolo Giuseppe non è in pericolo di vita: “Un miracolo” (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoStava giocando fuori al balcone di casa con uno dei suoi “supereroi” quando il giocattolo è caduto in strada e Giuseppe Pio, 5 anni, nell’affacciarsi nel tentativo di prenderlo si è sporto un po’ troppo Precipitando nel vuoto per oltre una decina di metri. Una caduta per fortuna attutita dai fili utilizzati per stendere la biancheria. Il piccolo, nel giorno del suo onomastico, ha riportato varie fratture ma non è in pericolo di vita. Circostanza che fa gridare al miracolo a Napoli. E’ ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli dopo l’arrivo a bordo di una ambulanza scortata dai carabinieri. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 all’interno di un parco condominiale di via de Curti a Casalnuovo. Secondo il racconto della mamma, una 39enne che si ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoStava giocando fuori al balcone di casa con uno dei suoi “supereroi” quando il giocattolo è caduto in strada ePio, 5 anni, nell’affacciarsi nel tentativo di prenderlo si è sporto un po’ troppondo nel vuoto per oltre una decina di metri. Una caduta per fortuna attutita dai fili utilizzati per stendere la biancheria. Il, nel giorno del suo onomastico, ha riportato varie fratture ma non è indi. Circostanza che fa gridare ala Napoli. E’ ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli dopo l’arrivo a bordo di una ambulanza scortata dai carabinieri. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 all’interno di un parco condominiale di via de Curti a Casalnuovo. Secondo il racconto della mamma, una 39enne che si ...

