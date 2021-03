Advertising

pisto_gol : Mil-Man 0:1 In una partita di grande equilibrio, decide un gol di Pogba, appena entrato che sorprende Kessie e Donn… - capuanogio : #Milan fuori a testa altissima. Battuto da #Pogba, da un paio errori e da una montagna di sfiga #MilanManchesterUnited - sportli26181512 : Pogba è una sentenza: vede il Milan e vince. E se c'è Gigio in porta, segna pure: Pogba è una sentenza: vede il Mil… - sportli26181512 : Repubblica titola: 'Pogba ne sa una più del Diavolo': 'Pogba ne sa una più del Diavolo': titola così questa mattina… - umbo70 : RT @capuanogio: #Milan fuori a testa altissima. Battuto da #Pogba, da un paio errori e da una montagna di sfiga #MilanManchesterUnited -

Ultime Notizie dalla rete : Pogba una

Sembravamissione possibile, ma alla fine il Milan è stato costretto ad arrendersi al Manchester United , che ha sbancato San Siro grazie a un gol di Paule si è aggiudicato così l'approdo ai quarti ...È la regola: vede il Milan e vince. In dieci sfide contro i rossoneri ne ha persa solo, la prima nel 2012, poi 9 successi di fila e 2 gol. L'ultimo ieri in Europa - appena entrato per ...Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato il gesto di Stefano Pioli nel post match contro il Manchester United.L'eliminazione maturata con il Manchester United non può assolutamente intaccare la splendida stagione offerta fin qui dal Milan.