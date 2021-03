Operazione "fiducia in AstraZeneca" per Castex e BoJo. Draghi aspetta il suo turno (Di venerdì 19 marzo 2021) “La dose di AstraZeneca, è sicura e quella di Pfizer è sicura. Quello che non è sicuro è prendere il Covid che è il motivo per cui è così importante farsi somministrare la propria dose non appena arriverà il vostro turno”. Boris Johnson è l’unico tra i grandi leader europei a non aver sospeso il vaccino di Oxford. Il premier della Gran Bretagna ha parlato ieri al paese, e ha deciso oggi di vaccinarsi, proprio con il vaccino contestato. La stessa decisione di Jean Castex, primo ministro francese, che ha deciso di dare un segnale ai propri cittadini facendosi inoculare la prima dose di AstraZeneca, così come il premier sloveno Janez Jansa. Una gestione della vaccinazione pubblica dei capi di governo e dei leader completamente differente dalla strategia adottata in Italia come anche in Germania. “Mi vaccinerò quando sarà ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) “La dose di, è sicura e quella di Pfizer è sicura. Quello che non è sicuro è prendere il Covid che è il motivo per cui è così importante farsi somministrare la propria dose non appena arriverà il vostro”. Boris Johnson è l’unico tra i grandi leader europei a non aver sospeso il vaccino di Oxford. Il premier della Gran Bretagna ha parlato ieri al paese, e ha deciso oggi di vaccinarsi, proprio con il vaccino contestato. La stessa decisione di Jean, primo ministro francese, che ha deciso di dare un segnale ai propri cittadini facendosi inoculare la prima dose di, così come il premier sloveno Janez Jansa. Una gestione della vaccinazione pubblica dei capi di governo e dei leader completamente differente dalla strategia adottata in Italia come anche in Germania. “Mi vaccinerò quando sarà ...

