“Non si riprenderà più” | si teme per il Principe Filippo

Principe Filippo Buckingham Palace – Solonotizsie24Ancora crisi a Buckingham Palace, il Principe Filippo torna a casa ma la Regina Elisabetta continua a essere preoccupata par la salute del consorte. Tra i membri della corte reale in questi giorni, dunque, ci sarà un'unica preoccupazione: fare in modo che il Duca di Edimburgo venga preservato da ogni genere di emozione, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate da Harry e Meghan. L'intervista rilasciata dagli ex Duchi di Sussex ha avuto la risonanza preannunciata e il clamore mediatico, forse, sperato da Harry e Meghan. La coppia ha raccontato la loro verità, dichiarazioni che vanno anche a confermare quelle che in passato aveva lanciato Lady Diana. Un nuovo duro colpo dal quale la famiglia reale adesso devo riprendersi e non solo. Le precarie ...

