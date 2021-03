“Mille morti al giorno”. Matteo Bassetti, la previsione è delle più nere: “Quando arriveremo al massimo” (Di venerdì 19 marzo 2021) Emergenza Covid, le parole del professore Matteo Bassetti. In collegamento con Tagadà su La7, il programma condotto da Tiziana Panella, il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova esprime in modo diretto il suo punto di vista sul numero delle vittime del virus. Parole dell’esperto anche in merito all’argomento sempre più dibattuto, ovvero sul vaccino. Lapidarie le affermazioni da parte del professore Bassetti ospite della trasmissione andata in onda su La7: “L’anno scorso il picco dell’epidemia è stato il 27 marzo, quest’anno arriverà probabilmente il 24-25 marzo. Il vaccino più potente è il clima, stando meno al chiuso ci sono meno rischi. Con le chiusure a Pasqua abbiamo fatto il solito papocchio, chiuderemo l’Italia per tre giorni ma ci saranno pochi controlli, la gente andrà ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Emergenza Covid, le parole del professore. In collegamento con Tagadà su La7, il programma condotto da Tiziana Panella, il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova esprime in modo diretto il suo punto di vista sul numerovittime del virus. Parole dell’esperto anche in merito all’argomento sempre più dibattuto, ovvero sul vaccino. Lapidarie le affermazioni da parte del professoreospite della trasmissione andata in onda su La7: “L’anno scorso il picco dell’epidemia è stato il 27 marzo, quest’anno arriverà probabilmente il 24-25 marzo. Il vaccino più potente è il clima, stando meno al chiuso ci sono meno rischi. Con le chiusure a Pasqua abbiamo fatto il solito papocchio, chiuderemo l’Italia per tre giorni ma ci saranno pochi controlli, la gente andrà ...

