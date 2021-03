Matthaus | “Lewandowski batterà il record di gol”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021), intervistato per il sito ufficiale della Bundesliga ha parlato del campionato tedesco. L’ex giocatore di Inter e Bayern Monaco, si è soffermato sul centravanti polacco. Dalot: il suo futuro è il Manchester United: quanti gol farà? L’ex centrocampista tedesco, ha parlato così in merito alle prestazioni di Robert: “Quando giochi per il Bayern e la squadra fa una media di quattro gol a partita in Champions League e in Bundesliga, sei automaticamente tra i gol come attaccante. Anche se ne segnano tre a partita, l’attaccante ne segnerà uno, quindi avrà sempre le sue possibilità.ha effettuato nove tiri contro il Borussia Dortmund e ne ha segnati tre. È pazzesco quello che sta producendo e non è che tiri da 30 metri ...