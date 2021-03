Marvel' s Avengers per PS5 e PS4 | il trasferimento dei salvataggi è un disastro e arrivano le critiche di Jason Schreier

(Di venerdì 19 marzo 2021)'sha ricevuto l'update PS5 - Xbox Series X/S che permette al gioco di sfruttare la potenza delle nuove console. Tuttavia, sembra che il passaggio deida PS4 a PS5 non sia esattamente "fluido" come su Xbox. Ilsu Xbox può contare sulla feature Smart Delivery, mentre su PlayStation il passaggio dovrà essere fatto manualmente. Un procedimento non proprio comodissimo che non è andato a genio al giornalista di Bloomberg, il quale ha criticato la scelta degli sviluppatori a modo suo. Leggi altro...

Alcuni giocatori hanno iniziato a riscontrare problemi nel trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5: immediate le proteste online.