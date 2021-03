Lo splendido gesto di Mourinho dopo l’umiliazione con la Dinamo (Di venerdì 19 marzo 2021) Un gesto splendido quello compiuto da Josè Mourinho dopo la brutta sconfitta patita in Europa League contro la Dinamo Zagabria. L’eliminazione del Tottenham dall’Europa League ha fatto grande rumore. Una sconfitta, quella maturata a Zagabria contro la Dinamo, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Soprattutto per quello che era stato il risultato dell’andata (2-0), Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 19 marzo 2021) Unquello compiuto da Josèla brutta sconfitta patita in Europa League contro laZagabria. L’eliminazione del Tottenham dall’Europa League ha fatto grande rumore. Una sconfitta, quella maturata a Zagabria contro la, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Soprattutto per quello che era stato il risultato dell’andata (2-0), Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

leone52641 : RT @SimonettaTullo: Il governo francese restituirà uno splendido #Klimt agli eredi dei legittimi proprietari,a cui fu sottratto, sterminat… - SimonettaTullo : Il governo francese restituirà uno splendido #Klimt agli eredi dei legittimi proprietari,a cui fu sottratto, sterm… - liakadhija : RT @roberto_rigoni: L'umanità e il sostegno, un gesto splendido per far sentire più forti e meno sole persone che da sole non potrebbero ma… - LadyMagenta1 : @GabriellaGabry0 Ma è qualcosa di meraviglioso ???? Brava, uno splendido gesto che ti ripagherà ?????? - infoitcultura : Al Bano, splendido gesto: l’intervento a Pomeriggio Cinque, cos’è successo -