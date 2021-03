L'annuncio di Bassetti: 'Primo paziente in Liguria trattato con anticorpi monoclonali' (Di venerdì 19 marzo 2021) Una buona notizia: all'ospedale San Martino di Genova "abbiamo trattato il Primo paziente in Liguria con anticorpi monoclonali. E' un signore di 71 anni con cardiopatia, intercettato grazie alla ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 marzo 2021) Una buona notizia: all'ospedale San Martino di Genova "abbiamoilincon. E' un signore di 71 anni con cardiopatia, intercettato grazie alla ...

