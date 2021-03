Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, arriva un’altra possibilità (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo una pausa, la storia d’amore tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez sembra aver ripreso quota. Merito di un tenero weekend nei Caraibi, dove la star americana – impegnata nelle riprese di un nuovo film – è stata raggiunta dall’ex giocatore di baseball. «Hanno trascorso alcuni giorni fantastici nella Repubblica Dominicana», rivela una fonte a Page Six. «Si sono parlati con sincerità, a cuore aperto. Al momento stanno insieme». Una precisazione importantissima per i fan, dato che la settimana scorsa si era diffusa la notizia della separazione: «Sono legati al mondo degli affari, quindi non si tratta di una rottura improvvisa», riportava un insider a People. «Ci è voluto un po’ prima che pensassero a come organizzare tutto». Anche perché, dopo circa due anni di frequentazione, si erano fidanzati ufficialmente nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo una pausa, la storia d’amore trasembra aver ripreso quota. Merito di un tenero weekend nei Caraibi, dove la star americana – impegnata nelle riprese di un nuovo film – è stata raggiunta dall’ex giocatore di baseball. «Hanno trascorso alcuni giorni fantastici nella Repubblica Dominicana», rivela una fonte a Page Six. «Si sono parlati con sincerità, a cuore aperto. Al momento stanno insieme». Una precisazione importantissima per i fan, dato che la settimana scorsa si era diffusa la notizia della separazione: «Sono legati al mondo degli affari, quindi non si tratta di una rottura improvvisa», riportava un insider a People. «Ci è voluto un po’ prima che pensassero a come organizzare tutto». Anche perché, dopo circa due anni di frequentazione, si erano fidanzati ufficialmente nel ...

