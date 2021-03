Instagram, WhatsApp e Messenger sono stati in down (Di venerdì 19 marzo 2021) Dalle ore 18 del 19 marzo, per circa un’ora, diversi utenti hanno segnalato il down simultaneo di Instagram, WhatsApp e Messenger: l’app di messaggistica, il social network delle foto e gli ex messaggi di Facebook sono stati inutilizzabili su tutto il territorio nazionale italiano, come testimoniano le migliaia di segnalazioni giunte al sito web specializzato downdetector. Tutti e tre i servizi di Facebook hanno sperimentato malfunzionamenti, con un accesso limitato segnalato dai riconoscibili messaggi di errore “Connessione...” (su WhatsApp) e “Impossibile caricare l’attività”, con annessa impossibilità di accedere al feed personale, su Instagram. L’applicazione della casa madre Facebook risultava invece colpita nella sua appendice di ... Leggi su wired (Di venerdì 19 marzo 2021) Dalle ore 18 del 19 marzo, per circa un’ora, diversi utenti hanno segnalato ilsimultaneo di: l’app di messaggistica, il social network delle foto e gli ex messaggi di Facebookinutilizzabili su tutto il territorio nazionale italiano, come testimoniano le migliaia di segnalazioni giunte al sito web specializzatodetector. Tutti e tre i servizi di Facebook hanno sperimentato malfunzionamenti, con un accesso limitato segnalato dai riconoscibili messaggi di errore “Connessione...” (su) e “Impossibile caricare l’attività”, con annessa impossibilità di accedere al feed personale, su. L’applicazione della casa madre Facebook risultava invece colpita nella sua appendice di ...

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - SkyTG24 : Whatsapp, Instagram e Facebook down: problemi in tutto il mondo - _Valealizzi_ : RT @imfungoo: quando scopri che c’è sia un whatsapp down che un instagram down #whatsappdown #instagramdown - ippolitipaolo74 : #WhatsApp down, segnalazioni anche per Facebook e Instagram -