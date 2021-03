Instagram a “misura bambini”: potrebbe arrivare la versione per i più piccoli (Di venerdì 19 marzo 2021) Non si ferma la scalata dell’amatissimo social, nonostante sia già uno dei più utilizzati al mondo: Instagram diventa a “misura bambini”, potrebbe arrivare la versione per i più piccoli L’applicazione di Instagram a misura bambini: sarebbe in lavorazione una versione apposita (fonte pixabey)Lo si apprende da SkyTg24: Instagram potrebbe diventare a “misura bambini”, in lavorazione ci sarebbe una versione per i più piccoli. Come sappiamo, esistono delle regole severe in merito all’iscrizione e l’utilizzo di applicazioni come Instagram, Facebook, Youtube e così via. La maggiore età è un ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Non si ferma la scalata dell’amatissimo social, nonostante sia già uno dei più utilizzati al mondo:diventa a “”,laper i piùL’applicazione di: sarebbe in lavorazione unaapposita (fonte pixabey)Lo si apprende da SkyTg24:diventare a “”, in lavorazione ci sarebbe unaper i più. Come sappiamo, esistono delle regole severe in merito all’iscrizione e l’utilizzo di applicazioni come, Facebook, Youtube e così via. La maggiore età è un ...

