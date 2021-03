Guerra di Camorra a Napoli per il controllo della droga

(Di venerdì 19 marzo 2021) In una settimana a Ponticelli (Est) si sono registrati tre ferimenti, un omicidio, l’esplosione di una bomba. Scenari su cui gli investigatori stanno lavorando intensamente e che sembrano raccontare la storia di una faida per il, scoppiata tra il gruppo Casella e il clan De Micco – De Martino. Due ferimenti,

L'OMICIDIO DI ANTONIO VOLPE Un omicidio che potrebbe aprire una nuovaa Fuorigrotta e ha ... Sullo sfondo, per il quartiere flegreo, ci sarebbero anche le difficoltà dellaa causa dei ...Nell'Agro Aversano e in tutta la Campania nei primi anni 80 del secolo scorso, latra le varie associazioni disi combatteva per le strade, a tutte le ore del giorno e della notte, con ...In una settimana a Ponticelli (Napoli Est) si sono registrati tre ferimenti, un omicidio, l’esplosione di una bomba per la Guerra di Camorra ...Guerra di camorra a Napoli Est. Tra agguati, di cui uno mortale pochi giorni fa, e l'esplosione di un ordigno, il segnale è chiaro: è in corso una faida ...