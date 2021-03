Formula 1: Drive to Survive 3: come vederlo su Netflix (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ venerdì 19 marzo. E’ il giorno dell’uscita dei nuovi episodi di Formula 1: Drive to Survive sulla piattaforma streaming Netflix. A partire dalle 9:00 di mattina sarà possibile seguire il terzo capitolo di una delle serie più popolari del mondo dello sport. I produttori esecutivi della serie Netfix sono il premio Oscar James Gay Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films. “Durante ogni spietata stagione di Formula 1, piloti, manager e proprietari delle scuderie vivono una vita a tutta velocità, in pista e fuori“, è la presentazione della piattaforma. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ venerdì 19 marzo. E’ il giorno dell’uscita dei nuovi episodi di1:tosulla piattaforma streaming. A partire dalle 9:00 di mattina sarà possibile seguire il terzo capitolo di una delle serie più popolari del mondo dello sport. I produttori esecutivi della serie Netfix sono il premio Oscar James Gay Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films. “Durante ogni spietata stagione di1, piloti, manager e proprietari delle scuderie vivono una vita a tutta velocità, in pista e fuori“, è la presentazione della piattaforma. SportFace.

