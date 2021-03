FdI: Storace, ‘addio Meloni, non la capisco più, invece Salvini ora è centrale” (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar (Adnkronos) – Draghi “sta facendo cose che piacciono a noi di destra: ha rivoluzionato il Cts, ha cacciato Arcuri, ha riformato la Protezione civile, ora rottamerà le cartelle esattoriali al di sotto dei cinque mila euro…E’ in totale discontinuità con la sinistra. Draghi è Draghi. Ma la destra non può che stare con lui”. Lo dice Francesco Storace al Foglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar (Adnkronos) – Draghi “sta facendo cose che piacciono a noi di destra: ha rivoluzionato il Cts, ha cacciato Arcuri, ha riformato la Protezione civile, ora rottamerà le cartelle esattoriali al di sotto dei cinque mila euro…E’ in totale discontinuità con la sinistra. Draghi è Draghi. Ma la destra non può che stare con lui”. Lo dice Francescoal Foglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

