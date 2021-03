Fabrizio Corona, l’augurio speciale a tutti i padri (Di venerdì 19 marzo 2021) Fabrizio Corona, nella giornata della festa del papà, ha deciso di fare un augurio speciale a tutti i padri che non hanno l’occasione di stare con i figli. L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona continua a far parlare di sé. La corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso che Corona aveva presentato contro il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 19 marzo 2021), nella giornata della festa del papà, ha deciso di fare un augurioche non hanno l’occasione di stare con i figli. L’ex re dei paparazzicontinua a far parlare di sé. La corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso cheaveva presentato contro il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona: andare in televisione non è un reato. Si rimprovera a Corona di esistere! - Teresa12401552 : RT @lercionotizie: #ultimora Nuovo atto di autolesionismo: Fabrizio Corona sorpreso a pagare le tasse - ChiorboliAnna : RT @lercionotizie: #ultimora Nuovo atto di autolesionismo: Fabrizio Corona sorpreso a pagare le tasse - scacchet1 : RT @lercionotizie: #ultimora Nuovo atto di autolesionismo: Fabrizio Corona sorpreso a pagare le tasse - infoitcultura : Fabrizio Corona dovrà scontare altri 9 mesi in carcere, bocciato il ricorso: la decisione della Cassazione -