Draghi irrompe in tv: la conferenza stampa, però, slitta di un'ora (Di venerdì 19 marzo 2021) Mario Draghi Mario Draghi irrompe nei palinsesti televisivi. A differenza del suo predecessore, però, ad orari più usuali (ma, analogamente, accumulando un certo ritardo). Quest'oggi – al termine del Consiglio dei Ministri – il premier terrà una conferenza stampa che verrà trasmessa dalle principali emittenti. L'appuntamento, previsto per le 17.30, sarebbe però già slittato di un'ora. In base a tali tempistiche ancora in via di definizione, Rai1 anticiperebbe di alcuni minuti la chiusura de La Vita in Diretta per lasciare spazio allo Speciale Tg1 alle 18.25 circa. Le immagini ufficiali, peraltro, saranno messe a disposizione proprio dalla Rai e sui canali della Presidenza del Consiglio. Rete4, a partire dalle ore 18 sarà in onda con ...

