Ciclismo, Nibali punta la Milano-Sanremo: “Vogliamo essere protagonisti” (Di venerdì 19 marzo 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vincenzo Nibali ha spiegato i suoi segreti per vincere la Milano-Sanremo. La gara inizierà sabato 20 marzo, prevedendo un tragitto di 298 chilometri da percorrere in una unica tappa. Una corsa per cuori e gambe forti, che Nibali ha già dimostrato di avere vincendo l’edizione del 2018. Il primo grande ostacolo è proprio la lunghezza del percorso: “Dopo 300 chilometri non puoi mai sapere le gambe come rispondono, se ti dicono completamente no, il discorso è chiuso. Altrimenti se stai bene, può bastare quel star bene: le forze si livellano un pochino e c’è chi può eccellere nelle proprie qualità”. Una gara lunga prevede certamente più strategie da poter adottare, anche in base alle pendenze che i ciclisti dovranno affrontare: “La Sanremo ha tante chiavi. È semplice ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vincenzoha spiegato i suoi segreti per vincere la. La gara inizierà sabato 20 marzo, prevedendo un tragitto di 298 chilometri da percorrere in una unica tappa. Una corsa per cuori e gambe forti, cheha già dimostrato di avere vincendo l’edizione del 2018. Il primo grande ostacolo è proprio la lunghezza del percorso: “Dopo 300 chilometri non puoi mai sapere le gambe come rispondono, se ti dicono completamente no, il discorso è chiuso. Altrimenti se stai bene, può bastare quel star bene: le forze si livellano un pochino e c’è chi può eccellere nelle proprie qualità”. Una gara lunga prevede certamente più strategie da poter adottare, anche in base alle pendenze che i ciclisti dovranno affrontare: “Laha tante chiavi. È semplice ...

