“Ciao Darwin” | chi è Cicelys Zelies la Madre Natura di stasera | vita privata e carriera

Venerdì 19 marzo su Canale 5 dalle 21.40, e in contemporanea streaming su Mediaset Play, sarà trasmessa in replica la puntata di "Ciao Darwin 8 – Terre desolate" Giuliette contro Messaline. Lo show esilarante, condotto dal duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ha fatto buoni ascolti anche la scorsa settimana, torna con una nuova sfida volta a scoprire quali sono i tratti dominanti del nuovo millennio. La Madre Natura di questa puntata è Cicelys Zelies. Scopriamo qualcosa in più su di lei, avvenente modella cubana classe 1983. leggi anche l'articolo —> "Ciao Darwin" venduto in 12 paesi, Paolo Bonolis: «In Cina flop clamoroso, ecco perché…» Cicelys Zelies è nata il 15 marzo del 1983 a L'Havana sotto il segno dei ...

