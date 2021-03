Ciao Darwin | Alisha Griffanti | chi è la Diva del Tubo

Leggi su ck12

(Di venerdì 19 marzo 2021) Chi è, l’influencer seguita da 153mila follower su Instagram e 179mila su YouTube. (Screenshot)La dirompenteè una modella e influencer italiana, nota la pubblico della rete come la “del”. Nonostante sia seguitissima sui social, pare che la sua vita privata rimanga abbastanza nascosta dalla popolarità. Leggi anche -> Isola dei Famosi, scoppia il caos tra abbandoni e frasi improprie: i dettagli Ladel: carriera e vita privata Originaria di Milano, ha trascorso buona parte della sua adolescenza in Liguria, per poi trasferirsi a Cuneo, città dove vive anche attualmente e in cui sarebbe approdata per amore. Chi sia questo fidanzato e se soprattutto ci sia ancora nella sua vita non ci ...