Cadavere carbonizzato sul vagone del treno Milano – Lecce

(Di venerdì 19 marzo 2021) Macabra scoperta nella mattinata a: unsul tetto deldelproveniente da. Una sconcertante e macabra scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi presso lo scalo ferroviario di Surbo, alle porte di. Qui solitamente i treni vengono portati per la manutenzione e il lavaggio. Infatti, sul tetto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ilsi trovava sul tetto del convoglio, incastrato in una motrice e non avrebbe ferite particolari. Ancora ignota l'identità dell'uomo, di carnagione chiara e corporatura normale. Al momento ...Secondo le prime ricostruzioni, è ildi un uomo di circa 34 anni, magrebino, che indossava più strati di indumenti. Il corpo èe le ustioni sono ritenute compatibili con una ...S’indaga per risalire all’identità della vittima, il cui corpo senza vita è stato scoperto questa mattina dagli agenti della Polizia Ferroviaria. Quando il locomotore è stato staccato e portato allo ...Macabra scoperta nella mattinata a Lecce: un cadavere carbonizzato sul tetto del vagone del treno proveniente da Milano.