Vinicius Jr: "Sono felicissimo al Real Madrid, mi ha cambiato la vita. So di poter diventare uno dei migliori"

Intervistato da TNT Sports, il giovane attaccante del Real Madrid, Vinicius Jr ha parlato anche della sua carriera e dei suoi ampi margini di crescita: "Sono giovane e al Real Madrid Sono veramente felice, sorrido ogni giorno. La presentazione come nuovo giocatore dei blancos è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Il Real mi ha cambiato la vita e oggi so che posso diventare uno dei migliori calciatori di questo club", le dichiarazioni del talento brasiliano.

Foto: Instagram personale
L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

