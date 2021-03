Ultime Notizie Roma del 18-03-2021 ore 14:10 (Di giovedì 18 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato questa mattina la legge approvata ieri dal Parlamento che istituisce la giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da coronavirus che verrà celebrata Il 18 marzo di ogni anno bandiere a mezz’asta minuto di silenzio in tutta Italia oggi la commemorazione è stata istituita con la protezione definitiva da parte del Senato il Presidente del Consiglio Mario Draghi a Bergamo la città più colpita nella prima Ondata eventi istituzionali sono previsti da nord a sud il giorno della peso un verdetto europeo sul vaccino attrazione è arrivato nel pomeriggio le merende la notte risultato delle indagini si va verso il via libera da parte degli esperti perché rischi sono inferiori benefici anche la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato questa mattina la legge approvata ieri dal Parlamento che istituisce la giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da coronavirus che verrà celebrata Il 18 marzo di ogni anno bandiere a mezz’asta minuto di silenzio in tutta Italia oggi la commemorazione è stata istituita con la protezione definitiva da parte del Senato il Presidente del Consiglio Mario Draghi a Bergamo la città più colpita nella prima Ondata eventi istituzionali sono previsti da nord a sud il giorno della peso un verdetto europeo sul vaccino attrazione è arrivato nel pomeriggio le merende la notte risultato delle indagini si va verso il via libera da parte degli esperti perché rischi sono inferiori benefici anche la ...

