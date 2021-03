Tennis, ATP Acapulco 2021: Dimitrov sfiderà Musetti nei quarti. Avanzano Tsitsipas e Zverev (Di giovedì 18 marzo 2021) Sarà Grigor Dimitrov l’avversario di uno straordinario Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo ATP di Acapulco (Messico, cemento). Della splendida vittoria del toscano ne abbiamo parlato qui, mentre il bulgaro, numero sedici del mondo, ha superato anche abbastanza nettamente il serbo Miomir Kecmanovic in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Purtroppo non è riuscita la doppietta all’Italia, visto che è arrivata la sconfitta di Fabio Fognini contro il britannico Cameron Norrie. Adesso il numero 61 del mondo se la vedrà con un’altra sorpresa del torneo, il tedesco Dominik Koepfer, che ha superato con un perentorio 6-4 6-2 il canadese Milos Raonic. Quarto di finale di eccellenza tra Stefanos Tsitsipas e Felix Auger-Aliassime. Il greco ha sconfitto l’americano John Isner in due set (6-3 6-2), ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Sarà Grigorl’avversario di uno straordinario Lorenzoneidi finale del torneo ATP di(Messico, cemento). Della splendida vittoria del toscano ne abbiamo parlato qui, mentre il bulgaro, numero sedici del mondo, ha superato anche abbastanza nettamente il serbo Miomir Kecmanovic in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Purtroppo non è riuscita la doppietta all’Italia, visto che è arrivata la sconfitta di Fabio Fognini contro il britannico Cameron Norrie. Adesso il numero 61 del mondo se la vedrà con un’altra sorpresa del torneo, il tedesco Dominik Koepfer, che ha superato con un perentorio 6-4 6-2 il canadese Milos Raonic. Quarto di finale di eccellenza tra Stefanose Felix Auger-Aliassime. Il greco ha sconfitto l’americano John Isner in due set (6-3 6-2), ...

