Repressione in Turchia: chiesto lo scioglimento del Partito Democratico dei Popoli (Di giovedì 18 marzo 2021) di Marco Santopadre Presto il Partito Democratico dei Popoli potrebbe sortire la stessa sorte toccata ad una lunga serie di formazioni curde di sinistra sciolte da Ankara per zittire le opposizioni ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 marzo 2021) di Marco Santopadre Presto ildeipotrebbe sortire la stessa sorte toccata ad una lunga serie di formazioni curde di sinistra sciolte da Ankara per zittire le opposizioni ...

Advertising

Moixus1970 : RT @globalistIT: La vergogna dopo la vergogna - globalistIT : La vergogna dopo la vergogna - TreTsun : RT @MarianoGiustino: Ecco,finalmente,la Dichiarazione congiunta dell'Alto Rappresentante per la politica estera #JosepBorrell e del Commiss… - raffaele71 : RT @MarianoGiustino: Ecco,finalmente,la Dichiarazione congiunta dell'Alto Rappresentante per la politica estera #JosepBorrell e del Commiss… - nhanguyen789 : RT @EPalazzotto: In Turchia è di nuovo all'ordine del giorno lo scioglimento del Partito Curdo del Popolo Democratico, mentre il deputato G… -