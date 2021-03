Recovery fund | a Roma bluff sulle metro | soldi su funivia e tram

Leggi su dire

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA – Inutile farsi troppe illusioni. Il Recovery fund non finanzierà nemmeno un chilometro in più di nuove metropolitane a Roma. Non certamente la linea C, che dovrà trovare altre forme di finanziamento. Tanto meno la metro D, che al momento resta un’utopia. Dei 12 miliardi per le infrastrutture su ferro tramite Recovery, sbandierati spesso e con enfasi dalla sindaca Virginia Raggi, Roma potrebbe incassare circa 500 milioni. Risorse sufficienti per la contestatissima funivia Casalotti-Boccea, per la tranvia sulla Togliatti, tra l’altro già oggetto di un altro finanziamento, e forse per il tram su via dei Fori imperiali.