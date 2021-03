Pd: segreteria Lombardia e Milano, 'grazie a Letta per attenzione' (Di giovedì 18 marzo 2021) Milano, 18 mar. (Adnkronos) - "Il Nord e la Lombardia entrano a pieno titolo nel nuovo corso del Pd nazionale voluto da Enrico Letta", sottolinea Vinicio Peluffo, segretario Pd Lombardia, ringraziando il nuovo segretario per i nomi scelti per la sua segreteria. "Dopo l'annuncio di ieri di Irene Tinagli come vicesegretaria, la conferma oggi con le nomine di Chiara Braga, Filippo Del Corno, Cesare Fumagalli, Antonio Misiani e Lia Quartapelle Il nostro territorio, alle prese con la terza ondata pandemica e una evidente incapacità amministrativa di Regione Lombardia, deve fare i conti più che altrove con una crisi economica che sta piegando anche il tessuto sociale", aggiunge. "Per questo abbiamo davvero bisogno che questi temi entrino a far parte dell'agenda politica nazionale dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021), 18 mar. (Adnkronos) - "Il Nord e laentrano a pieno titolo nel nuovo corso del Pd nazionale voluto da Enrico", sottolinea Vinicio Peluffo, segretario Pd, ringraziando il nuovo segretario per i nomi scelti per la sua. "Dopo l'annuncio di ieri di Irene Tinagli come vicesegretaria, la conferma oggi con le nomine di Chiara Braga, Filippo Del Corno, Cesare Fumagalli, Antonio Misiani e Lia Quartapelle Il nostro territorio, alle prese con la terza ondata pandemica e una evidente incapacità amministrativa di Regione, deve fare i conti più che altrove con una crisi economica che sta piegando anche il tessuto sociale", aggiunge. "Per questo abbiamo davvero bisogno che questi temi entrino a far parte dell'agenda politica nazionale dei ...

Advertising

TV7Benevento : Pd: segreteria Lombardia e Milano, 'grazie a Letta per attenzione'... - RiccardoModesti : RT @SennaGianMarco: #Lazio sempre in zona gialla da mesi, poche volte in arancione. Zingaretti presidente della regione molla la segreteria… - Ilaria8610 : RT @SennaGianMarco: #Lazio sempre in zona gialla da mesi, poche volte in arancione. Zingaretti presidente della regione molla la segreteria… - FabryWrath : RT @SennaGianMarco: #Lazio sempre in zona gialla da mesi, poche volte in arancione. Zingaretti presidente della regione molla la segreteria… - eleaugusta : RT @SennaGianMarco: #Lazio sempre in zona gialla da mesi, poche volte in arancione. Zingaretti presidente della regione molla la segreteria… -