Olanda elezioni: Rutte verso il quarto mandato (Di giovedì 18 marzo 2021) Il partito liberale Vvd conquista 37 seggi. Secondo partito il D66, che conquista a 24 seggi. Al terzo posto il partito di estrema destra Pvv, 17 seggi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) Il partito liberale Vvd conquista 37 seggi. Secondo partito il D66, che conquista a 24 seggi. Al terzo posto il partito di estrema destra Pvv, 17 seggi L'articolo proviene da Firenze Post.

