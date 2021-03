Lorenzo Musetti va ai quarti di Acapulco (Di giovedì 18 marzo 2021) , Fognini eliminato. Il tennis italiano fa conoscere nuove leve e nomi nuovi per il futuro dello sport Questa volta infatti il nome è quello di , del torneo Abierto Mexicano Telcel Atp 500. Un appuntamento che a sua volta porta in dote L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fognini Nadal: la sfida ai quarti della Rogers Cup Matteo Berrettini talento del tennis italiano Us Open Berrettini sfida Nadal: impresa dell’italiano Berrettini sconfitto da Nadal: niente finale Us Open a Nadal: è il trofeo numero 19 Dave Brailsford, team manager Ineos: “Prima gli atleti, poi il team” Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 18 marzo 2021) , Fognini eliminato. Il tennis italiano fa conoscere nuove leve e nomi nuovi per il futuro dello sport Questa volta infatti il nome è quello di , del torneo Abierto Mexicano Telcel Atp 500. Un appuntamento che a sua volta porta in dote L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fognini Nadal: la sfida aidella Rogers Cup Matteo Berrettini talento del tennis italiano Us Open Berrettini sfida Nadal: impresa dell’italiano Berrettini sconfitto da Nadal: niente finale Us Open a Nadal: è il trofeo numero 19 Dave Brailsford, team manager Ineos: “Prima gli atleti, poi il team”

Advertising

WeAreTennisITA : Il momento in cui Lorenzo Musetti batte Tiafoe e si sdraia a terra, per la seconda volta consecutiva, ad Acapulco ??… - josemorgado : Lorenzo Musetti. - WeAreTennisITA : MUSETTI COL ?? Ad Acapulco, Lorenzo riesce a battere anche Frances Tiafoe al tiebreak del terzo set, nel quale l'am… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: ATP Race italiani ???? (aggiornata con tutti i risultati live) 9. Matteo Berrettini 12. Fabio Fognini 16. Jannik Sinner 38.… - infoitsport : Lorenzo Musetti non si ferma più -