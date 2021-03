Le aperture inglesi | Metro | “Blues avanti dopo una vittoria agile sull’Atletico” | Daily Express | “Giorno di vergogna”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ampio spazio, sulle prime pagine dei quotidiani sportivi inglese, alladel Chelsea contro l’Atletico Madrid, valsa agli uomini di Tuchel l’accesso ai quarti di finale della Champions League.titola: “Ivannounaagevole”. Un tema molto caldo, però, in Inghilterra è quello relativo alle molestie ai minori che ha scosso il mondo del calcio inglese. Sul punto, Mirror titola: “Undiper il calcio“. Sulla stessa falsa riga anche ilche apre così: “di“. Foto:L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : Le aperture inglesi - Il Tottenham butta via il derby e protesta. Esulta l'Arsenal - infoitsport : Le aperture inglesi - Vince il Liverpool, ma paura per Rui Patricio. Van de Beek chiede la cessione - GaraviniG : Il grado di servilismo della stampa con il governo #Draghi - nato sotto la stella delle “aperture” e ben presto are… - MaxCi65 : @picco_matteo @Skizzo1984 @Azione_it Devi capire due cose: il carattere spesso pessimista degli inglesi (ora si pre… -

Ultime Notizie dalla rete : aperture inglesi

alfredopedulla.com

Nonostante il titolo sia di un giornale esplicitamente schierato, al punto di tenere per oltre un anno il conto dei giorni di lockdown (senza interromperlo neppure con leestive), rende bene ...Tra proclami dicontingentate e decisioni di abbassare le serrande, va in scena ... Dovremmo seguire il metodo serio che hanno deciso glial tempo della pandemia. Loro sono un popolo ...“Brexit Revenge”: questo era uno dei titoli che compariva il 16 marzo sulla versione online del Daily Mail, tabloid britannico considerato non dei migliori, estremo nei suoi articoli e ...Le aperture inglesi di oggi, giovedì 18 marzo 2021 Metro "I Blues vanno avanti dopo una vittoria agevole sull'Atletico" Il.