Kate Middleton sarebbe inorridita dopo le affermazioni di Meghan (Di giovedì 18 marzo 2021) La Duchessa di Cambridge non avrebbe gradito A una settimana dall'intervista da Oprah Winfrey, di Harry e Meghan Markle in Inghilterra non si parla d'altro. Nonostante il Principe Filippo nel frattempo sia stato anche dimesso dall'ospedale l'attenzione è tutta per l'ex coppia reale. Secondo gli ultimi aggiornamenti Harry avrebbe avuto una conversazione telefonica con il padre Carlo e con il fratello William unico a rilasciare una dichiarazione pubblica. E Kate? All'indomani dell'intervista si diceva che fosse dispiaciuta per le parole di Meghan e per il malinteso. Non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte della Duchessa eppure secondo l'esperta di reali Katie Nicholl la Middleton sarebbe "inorridita" per il comportamento di Meghan e per aver raccontato una ...

