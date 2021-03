Il modello Gerli dentro il Cts, chi è l'ingegnere che non ne ha indovinata una (Di giovedì 18 marzo 2021) Comunità scientifica in rivolta per la nomina in quota Lega di Alberto Gerli, appassionato di bridge, nel nuovo Comitato Tecnico Scientifico (Cts) dell’era Draghi. Autore di un presunto “modello predittivo” dell’andamento della pandemia, finora si è distinto per non aver azzeccato neanche una previsione sulla pandemia. Dal crollo delle positività in Lombardia a marzo, alla zona bianca in Veneto, Repubblica mette in fila tutte le sue sviste, convintamente condivise sul suo canale YouTube Data & Tonic. “Il lockdown non serve più a nulla”, esordì poco dopo l’inizio della prima zona rossa in Lombardia. Gerli sosteneva infatti che l’ondata di coronavirus sarebbe durata 40 giorni e che il suo andamento sarebbe dipeso unicamente da ciò che accade dopo i primi 17. Passati quelli - diceva l’ingegner Gerli - qualsiasi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Comunità scientifica in rivolta per la nomina in quota Lega di Alberto, appassionato di bridge, nel nuovo Comitato Tecnico Scientifico (Cts) dell’era Draghi. Autore di un presunto “predittivo” dell’andamento della pandemia, finora si è distinto per non aver azzeccato neanche una previsione sulla pandemia. Dal crollo delle positività in Lombardia a marzo, alla zona bianca in Veneto, Repubblica mette in fila tutte le sue sviste, convintamente condivise sul suo canale YouTube Data & Tonic. “Il lockdown non serve più a nulla”, esordì poco dopo l’inizio della prima zona rossa in Lombardia.sosteneva infatti che l’ondata di coronavirus sarebbe durata 40 giorni e che il suo andamento sarebbe dipeso unicamente da ciò che accade dopo i primi 17. Passati quelli - diceva l’ingegner- qualsiasi ...

