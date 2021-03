Il 96% sta in chat, il 39% cucina. Gli studenti in didattica a distanza (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - Dopo un anno di didattica a distanza, oltre il 40% degli studenti ha percepito un peggioramento nelle proprie attività di studio e il 65% fatica a seguire le lezioni. Il 96% durante la Dad ha chattato con i compagni, l'89% è stato sui social media, l'88% ha consumato cibo e il 39% ha cucinato. Tutto questo emerge da una ricerca di Parole O Stili e Istituto Toniolo, condotta con il supporto tecnico di Ipsos, su oltre 3.500 studenti della scuola secondaria di secondo grado e su circa 2.000 insegnanti della scuola primaria e secondaria. Tra le carenze più evidenti c'è la distanza "relazionale" sia tra i compagni di classe che tra studenti e professori: 1 su 4 ha sofferto un peggioramento del rapporto e del dialogo con l'insegnante. Oltre il 70% ha ... Leggi su agi (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - Dopo un anno di, oltre il 40% degliha percepito un peggioramento nelle proprie attività di studio e il 65% fatica a seguire le lezioni. Il 96% durante la Dad hatato con i compagni, l'89% è stato sui social media, l'88% ha consumato cibo e il 39% hato. Tutto questo emerge da una ricerca di Parole O Stili e Istituto Toniolo, condotta con il supporto tecnico di Ipsos, su oltre 3.500della scuola secondaria di secondo grado e su circa 2.000 insegnanti della scuola primaria e secondaria. Tra le carenze più evidenti c'è la"relazionale" sia tra i compagni di classe che trae professori: 1 su 4 ha sofferto un peggioramento del rapporto e del dialogo con l'insegnante. Oltre il 70% ha ...

