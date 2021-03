Grande bluff sulle metro | i soldi del Recovery solo su funivie e due tram

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – Inutile farsi troppe illusioni. Ilfund non finanziera’ nemmeno un chiloin piu’ di nuovepolitane a Roma. Non certamente la linea C, che dovra’ trovare altre forme di finanziamento. Tanto meno laD, che al momento resta un’utopia. Dei 12 miliardi per le infrastrutture su ferroite, sbandierati spesso e con enfasi dalla sindaca Virginia Raggi, Roma potrebbe incassare circa 500 milioni. Risorse sufficienti per la contestatissima funvia Casalotti-Boccea, per la tranvia sulla Togliatti, tra l’altro gia’ oggetto di un altro finanziamento, e forse per ilsu via dei Fori imperiali. Iin arrivo dall’Europa a Roma faranno un gran bene soprattutto al comparto della cultura, ma per i trasporti bisognera’ ...